 

ABBA заявила о воссоединении и выходе первого за 40 лет альбома, две песни из которого уже в сети

03.09.2021, 0:02, Новости дня
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Новый альбом называется Voyage и состоит из 10 песен, две из которых – I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down – прозвучали прямо во время стрима и уже появились в сети. Альбом поступит в продажу 5 ноября.

Голографическое шоу ABBA Voyage будет презентовано в конце мая 2022 года в Лондоне, после чего группа отправится в мировое турне с новым альбомом. Билеты на предстоящий концерт в Лондоне поступят в продажу через несколько дней – 7 сентября.

ВИДЕОФото: АВВА / YouTube
Контекст:

ABBA – одна из самых успешных групп в истории поп-музыки, записи которой по всему миру разошлись тиражом более 350 млн экземпляров. Группа была создана в 1972 году и просуществовала 10 лет. Название коллектив получил по первым буквам участников – Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.

Группа была первым представителем континентальной Европы, завоевавшим первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран – США, Великобритании, Канады, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. За выдающиеся заслуги в музыке в марте 2010 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

В дискографии группы всего восемь альбомов. В 1982-м АВВА распалась. В 2000 году музыкантам предлагали $1 млрд за воссоединение и мировое турне, но они отказались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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