Morgenshtern рассказал, сколько стоит его выступление на корпоративе

“Концерты в Москве мы делаем сами, сколько это стоит, я не знаю… Концерт в регионе – в условном Ставрополе – примерно в районе 3–4 млн руб. ($41 тыс. – $54,8 тыс.), а корпоративчик – там цена в евро. Минимум €60 тыс.”, – ответил рэпер на вопрос о стоимости его концертов.

Позднее он сказал, что на данный момент €60 тыс. – это самый большой гонорар, который он получал.

Гордон отметил, что расценки на поп-звезд первой величины сейчас могут составлять до €200 тыс. за корпоратив.

“Я же только начал! Мы с каждым корпоратом поднимаем, але! Пацаны, пока 60 евро – забирайте, реально! Потом не успеете”, – посоветовал артист потенциальным клиентам.

Он не смог ответить на вопрос, какой доход приносят соцсети, но отметил, что самая дорогая реклама, участие в которой ему заказывали, принесла 100 млн руб. ($1,4 млн).

“Ко мне недавно обратился Forbes с просьбой предоставить данные, “сколько вы заработали, мы делаем новый топ”. Я посмотрел – и ох…ел нах…й. Я за вот этот год сделал $7,5 млн. За год. А главное, от чего ох…ел, – а где они, бл…дь?!” – заявил Morgenshtern.

“В России людей всю жизнь еб…ли и еб…т до сих пор”. Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube





Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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