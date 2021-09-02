Зеленский встретился с главой Apple Тимом Куком

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

“Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина тоже уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов”, – написал Зеленский.

Радий зустрітися з @tim_cook, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. * також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності @Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів. pic.twitter.com/d11rU47IRb

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2021

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. В рамках визита Зеленского подписали ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

1 сентября Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Сначала два президента сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США пообещало выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году. Также Украина и США договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства между странами.

После встреч в Вашингтоне Зеленский отправился в Калифорнию. Ожидается, что там он встретится также с основателем американских компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и основателем Amazon и космической компании Blue Origin Джеффом Безосом.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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