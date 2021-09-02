 

Российский альпинист решил подняться на 8 тыс. метров на одних руках

02.09.2021, 21:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПострадавший в ЧП, инвалид-колясочник альпинист Рустам Набиев собрался взобраться на одних руках на восьмую по высоте гору в мире – Манаслу, которая находится в Гималаях.

Российские альпинисты отправляются в Непал, и среди них – житель Уфы Рустам Набиев, бывший военный, лишившийся ног. Совсем недавно он покорил Эльбрус, теперь же планирует подняться на гору Манаслу в Гималаях.

«Идея взойти на один из восьмитысячников появилась из ниоткуда, потому что у нас не было такой цели. После того, как мы впервые взошли на Эльбрус, мы должны были после этого куда-то взойти на гору повыше. Но мы не планировали взойти на восьмитысячник, мы планировали взойти на пик Ленина – на 7134 метра», – признался Рустам в интервью каналу «Россия 24».

Набиев называет себя человеком с безграничными возможностями. Любое подобное восхождение – это огромный риск, и к этому риску Рустам готов. Он тренировался на протяжении полугода для того, чтобы справиться со своей целью – стать первым в мире человеком, который взойдет на вершину Манаслу на одних руках, используя только ледорубы.

По словам альпиниста, он прекрасно понимает, какая задача перед ним стоит. «Я прекрасно понимаю все риски возможные, но стараюсь на этом не зацикливать свое внимание, то есть я настроен на позитивный исход, настроен на то, что я взойду на вершину Манаслу», – сказал спортсмен.

Манаслу – восьмая по высоте горная вершина в мире. Экспедиция продлится 40 дней. Это связано с тяжелыми условиями высокогорной акклиматизации и с уникальными условиями проекта, ведь никто в мире прежде не пытался подняться на эту вершину на одних руках.



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