Корреспондент – Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана. Как передаёт «Корреспондент», Блинкен добавил, что американо-украинское партнёрство сейчас крепче, чем когда-либо, и США привержены светлому и процветающему будущему Украины.



Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи американского президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана. Как пишет «Корреспондент», об этом говорится в заявлении Блинкена в Twitter.

«Было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американо-украинское партнёрство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за её помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане», — написал Блинкен.