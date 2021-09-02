 

Корреспондент – Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана

02.09.2021, 20:02, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана. Как передаёт «Корреспондент», Блинкен добавил, что американо-украинское партнёрство сейчас крепче, чем когда-либо, и США привержены светлому и процветающему будущему Украины.


Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи американского президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана. Как пишет «Корреспондент», об этом говорится в заявлении Блинкена в Twitter.

«Было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американо-украинское партнёрство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за её помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане», — написал Блинкен.



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