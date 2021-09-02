 

Минск озвучил главный вопрос на встрече лидеров РФ и Белоруссии

02.09.2021, 18:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПодготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Белоруссии и РФ станет основным вопросом на предстоящей 9 сентября встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщил глава белорусского МИД Белоруссии Владимир Макей.

«На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ», – передает ТАСС слова Макея.

Ранее стало известно, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции.

Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора.



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