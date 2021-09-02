 

Гетманцев рассказал, когда парламент увеличит лимит стоимости международных посылок до €150

02.09.2021, 18:36, Новости дня
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По его словам, последние полтора месяца активно проходили консультации по новым законопроектам, проголосованным ВР в первом чтении, и нардеп рассчитывает, что уже в сентябре их будут принимать в целом.

Речь идет, в частности, о большом налоговом законопроекте №5600, который должен упразднить всевозможные налоговые льготы; пакете законопроектов о реформе небанковского финансового рынка; изменениях в ряд законодательных актов, касающихся Национального банка Украины – чтобы сделать его более независимым.

“Если говорить о том, что гораздо ближе людям, то будем рассматривать документ о почтовых посылках. Он давно лежит в зале. Его принятие упрощает систему оформления международных почтовых отправлений, и при этом увеличится необлагаемый минимум до €150”, – сообщил Гетманцев.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект о повышении суммы гарантирования вкладов государством до 600 тыс. грн.

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Контекст:

Верховная Рада в январе 2021 года в первом чтении приняла законопроекты №4278 и №4279, которые повышают необлагаемую стоимость международных посылок для физлиц со €100 до €150, а также определяют почтового оператора ответственным за уплату налогов с международных почтовых отправлений.

“Уменьшение в 2019 году лимита на безналоговые пересылки международных почтовых и экспресс-отправлений в Украину из-за границы со €150 до €100 неэффективно. В частности, соответствующие изменения по уменьшению лимита не сопровождались ни данными о количестве отправлений, которые облагаются пошлиной и НДС, ни данными о прогнозируемых объемах налоговых поступлений от предложенных изменений”, – сказано в пояснительной записке к законопроекту №4278.

Законопроект №4279 также предлагает расширить перечень товаров, которые запрещено пересылать в международных отправлениях. Список предлагают пополнить запретом на пересылку алкогольных напитков и табачных изделий независимо от их стоимости.

В 2019 году Нина Южанина, которая тогда возглавляла комитет Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, заявляла, что люди, которые заказывают товары из-за рубежа для себя, не пострадают. По ее данным, количество посылок суммой выше €150 составляло лишь 1,4% от общего числа, писала LIGA.net.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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