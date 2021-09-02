 

Ученые пояснили, почему в обществе не любят суетливых людей

02.09.2021, 15:40, Новости дня
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Бельгийские и канадские ученые провели исследования, в процессе которого установили, что примерно треть опрошенных не любит, когда кто-то рядом с ними суетится. Анкеты заполнили более четырех тысяч человек.

Исследование показывает, почему суетливый человек получает меньше шансов добиться успеха в любой сфере деятельности. Значительная часть окружающих его просто не воспринимает и отзывается о нем плохо.

Психологи говорят, что виновен во всем феномен мизокинезии. Это такая негативная оценка на эмоциональном уровне, которую вы даете автоматически человеку, проявляющему явную суетливость или же демонстрирующему повторяющиеся движения вроде подергивания рукой или ногой. Чтобы не стать жертвой более авторитетных людей, страдающих мизокинезией, все-таки лучше научиться сохранять полное спокойствие в любой ситуации.



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