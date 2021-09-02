 

Адвокат американского шпиона Уилана направил ходатайство о выдаче США

02.09.2021, 15:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗащита осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана направила в Верховный суд Мордовии ходатайство о его выдаче США для дальнейшего отбытия наказания, сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

«Мы направили новое ходатайство – на этот раз в Верховный суд Мордовии. Именно в этом регионе Уилан отбывает наказание. Верховный суд республики имеет право самостоятельно его рассмотреть, а может также передать в тот суд, в юрисдикции которого находится колония, где содержится мой подзащитный», – сообщил он ТАСС.

По мнению адвоката, с учетом наличия в материалах суда грифа «секретно» ходатайство могут передать в военный суд.

«Пока дата заседания Верховного суда Мордовии по нашему ходатайству не назначена», – добавил Жеребенков.

В Верховном суде Мордовии сообщили, что ходатайство пока не поступило.

Ранее Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана о выдворении его в США для отбытия наказания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут ничего сказать о возможности обмена осужденного в РФ за шпионаж гражданина США Пола Уилана. 

До этого адвокат американца Владимир Жеребенков заявил, что Уилана якобы могут обменять на российского программиста. Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян. В российском МИДе сообщали, что Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными.



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