В Сети раскритиковали Зеленского за поведение на встрече с Байденом
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Читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали президента страны Владимира Зеленского, который признался, что забыл обсудить с американским лидером Джо Байденом его визит в Киев.
«Кто бы сомневался, «политик», – возмутился пользователь Юрий Клименко.
«А на пианино поиграть не забыл!» – сыронизировал Дмитро Токар, передает РИА «Новости».
«Без слез невозможно читать речи Зеленского! Набор слов! Это ужас! Этот человек руководит страной», – отметила Zosia Fedchuk.
«Ой, по головке погладил, денежек дал, а чего еще убогому и примитивному пианисту из «Квартала» надо…» – подытожили читатели.
Ранее глава Белого дома заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину, куда приезжал в 2017 году. В республике он последний раз был в качестве вице-президента перед уходом с поста Барака Обамы.
Кроме того, Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.
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