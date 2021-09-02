В Сети раскритиковали Зеленского за поведение на встрече с Байденом

Читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали президента страны Владимира Зеленского, который признался, что забыл обсудить с американским лидером Джо Байденом его визит в Киев.

«Кто бы сомневался, «политик», – возмутился пользователь Юрий Клименко.

«А на пианино поиграть не забыл!» – сыронизировал Дмитро Токар, передает РИА «Новости».

«Без слез невозможно читать речи Зеленского! Набор слов! Это ужас! Этот человек руководит страной», – отметила Zosia Fedchuk.

«Ой, по головке погладил, денежек дал, а чего еще убогому и примитивному пианисту из «Квартала» надо…» – подытожили читатели.

Ранее глава Белого дома заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину, куда приезжал в 2017 году. В республике он последний раз был в качестве вице-президента перед уходом с поста Барака Обамы.

Кроме того, Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.