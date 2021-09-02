 

В музее сумской школы хранили боевой снаряд времен Второй мировой войны

02.09.2021, 14:08, Новости дня
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Школьный музей работает с 1963 года, в нем в том числе хранятся три учебных мины и зенитный снаряд. Директор, который работает на этой должности два месяца, решил вызвать специалистов для проверки безопасности экспонатов.

“Снаряд стоял на нижней полке рядом с фугасом, у него конус сверху. Конус говорит о том, что это взрыватель и специалисты подтвердили, что он находился в состоянии, которое могло быть приведено в боевое”, –  рассказал Сюркало.

В снаряде также сохранилось взрывчатое вещество. Взрывотехники установили, что музейные мины – учебные, а зенитный снаряд представляет опасность и изъяли его. В Нацполиции журналистам сообщили, что боеприпас утилизируют.

В сюжете не уточнили, сколько лет зенитный снаряд находился в школе – с момента основания музея или появился позже. Учебные мины оставили в музее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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