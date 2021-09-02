 

В Харьковской области депутату от ОПЗЖ, который мешал работать журналисту, сообщили о подозрении

02.09.2021, 11:32, Новости дня
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“Во время пленарного заседания Изюмского городского совета VIII созыва 40-летний мужчина выхватил мобильный телефон журналистки, с помощью которого проводилась видеофиксация сессии, и бросил его на стол. С соответствующим заявлением в Изюмское районное управление полиции обратилась 4 марта директор радиокомпании”, – отметили правоохранители.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Местное издание NewsRoom написало, что речь идет о депутате Изюмского райсовета от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Денисе Штеймане. Инцидент произошел 24 февраля. Депутат подошел к директору “Радио Изюм”, которая вела видеосъемку сессии горсовета, и начал кричать на журналистку в мегафон, потом отнял у нее смартфон, на который велась запись сессии.

Сюжет об инциденте был опубликован 2 марта на странице Радіо-Ізюм 100,8 в Facebook.

“В Изюме депутат от ОПЗЖ, который дерется во время сессии Изюмского городского совета, выражается нецензурной бранью и хочет уколоть российскую вакцину [от коронавируса], набросился на журналиста местного радио”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/473798496456840/videos/3815722111846531/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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