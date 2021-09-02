“Красивая пуговка”, “Ух ты блин!”, “Секси”. Брежнева подняла ногу перед объективом
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Брежнева позировала, подняв одну ногу, а также показала крупным планом зону декольте.
Певица в посте поздравила детей и взрослых с 1 сентября.
“Желаю всем легко и с интересом провести это время! Любознательность – наш лучший двигатель! Еще сегодня и первый день осени. Утепляемся, и уже до весны”, – написала она.
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“Красивая пуговка”, – прокомментировал alischka_ahmedov_.
“Ух ты блин!” – отреагировал miopilgrim.
“Секси”, – заявил paulphil27.
Контекст:
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.
Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Брежнева строит карьеру в РФ.
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