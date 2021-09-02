“Красивая пуговка”, “Ух ты блин!”, “Секси”. Брежнева подняла ногу перед объективом

Брежнева позировала, подняв одну ногу, а также показала крупным планом зону декольте.

Певица в посте поздравила детей и взрослых с 1 сентября.

“Желаю всем легко и с интересом провести это время! Любознательность – наш лучший двигатель! Еще сегодня и первый день осени. Утепляемся, и уже до весны”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Красивая пуговка”, – прокомментировал alischka_ahmedov_.

“Ух ты блин!” – отреагировал miopilgrim.

“Секси”, – заявил paulphil27.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева строит карьеру в РФ.

—