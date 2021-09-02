Трутнев сравнил расходы на льготы для Дальнего Востока с доходами от них

Расходы РФ на преференции для бизнеса на Дальнем Востоке уже окупились, сообщил полпред президента страны в ДФО Юрий Трутнев на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам полпреда, при тратах госбюджета на льготы в 81 млрд доходы от деятельности предприятий превысили 123 млрд рублей. Трутнев заявил, что развитие Дальнего Востока – это «окупаемый, высокорентабельный проект», регион «обладает высоким потенциалом развития», передает Regnum.

Трутнев отметил, что среднероссийские темпы развития на Дальнем Востоке удалось превысить за счет предприятий, которые строятся при поддержке государства. С 2013 года «темпы роста валового регионального продукта возросли в два раза», рост ВРП – 16%. Инвестиции в основной капитал превышают на 39% среднероссийский уровень, индекс промышленного производства – «в два раза выше всероссийского». «Объем накопленных инвестиций в ДФО составил 80 млрд долларов. Создана 81 тыс. рабочих мест, до конца года это будет 84 тыс. Новых предприятий уже построено 417», – приводит его слова РИА «Новости».

Власти знают, как вызвать новый рывок в привлечении инвестиций на Дальний Восток, после Восточного экономического форума это будет сделано, сообщил Трутнев.

Напомним, ВЭФ в четверг начал работу на острове Русский. Также проходит сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики».