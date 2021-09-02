Минприроды сообщило о вероятном исчезновении в РФ 11 видов животных

По результатам последней инвентаризации 11 объектов живого мира рассматриваются как «вероятно исчезнувшие», информирует Минприроды России.

Они «отнесены к категории редкости 0». Речь идет о «популяции бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенной популяции балтийского осетра, красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, овсянке Янковского, тюлене-монахе, кулане, лошади Пржевальского и других».

По данным ведомства, с территории РФ только за последние 400 лет исчезло девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан, морская корова. Минприроды подчеркнуло, что «список попадающих в Красную книгу животных и растений все же растет». Сейчас в нем «443 объекта животного мира и 676 видов растений» , передает ТАСС со ссылкой на «Коммерсант».