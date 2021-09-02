 

Байден выразил желание вновь посетить Украину

02.09.2021, 2:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент США Джо Байден во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что хотел бы вновь посетить Украину, информирует пресс-пул Белого дома.

Байден вспомнил о своем предыдущем визите на Украину и заявил, что хотел бы посетить страну вновь, передает ТАСС.

Байден за свою политическую карьеру неоднократно бывал на Украине, в том числе в 2014 году. В последний раз он посетил Украину в январе 2017 года, когда занимал пост вице-президента США. Тогда Байден встречался с президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, который в то время был главой правительства.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где он встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от проведения пресс-конференции вместе с Зеленским.

В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.

Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями.

Глава МИД РФ Сергей Лавров высмеял заявления о «самом грязном российском газе». Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, напомнив, что визит к тому же дважды переносили.



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