Байден поговорил с Зеленским о «кое-каких гарантиях» энергобезопасности Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой американского государства Джо Байденом вопрос энергетической безопасности Украины.

«Есть кое-какие гарантии, о которых говорил господин президент со мной лично», – сказал Зеленский. По его словам, Байден «понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины, но эти гарантии будут еще разрабатываться», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24».

Зеленский «услышал» от Байдена «желание того, что, если будут нарушаться энергетические права, США будут готовы к введению санкционной политики». Он заверил, что Киев доверяет Вашингтону, но необходимо «иметь детали». По его словам, «детали всегда привязаны к людям, которые должны за это отвечать, а люди и ответственность всегда привязаны к особым срокам». «Поэтому это такая сложная форма», – сказал украинский лидер, добавив, что его страна «будет бороться с этим энергетическим оружием».

Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».