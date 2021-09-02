Мать сбросила сына в Терек в Северной Осетии

Открыто уголовное дело против женщины, которая подозревается в том, что скинула девятилетнего сына в Терек, мальчик выжил, сообщило СУ СК по Северной Осетии.

По данным следствия, 1 сентября 39-летняя женщина «после бытового конфликта в семье» забрала трех малолетних детей и «направилась к пойме реки». Там она скинула в реку ребенка. Увидев это, «11-летний сын попросил помощи у проезжавшего мимо мужчины». Мальчика удалось вытащить из реки живым. Женщина задержана, сообщается на сайте управления.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего). Будут изучены условия проживания детей и «дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних», сообщили в СК.

Напомним, в Свердловской области мать выкинула новорожденного ребенка в канаву из-за недостатка денег. В Москве мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома. В Алтайском крае 33-летняя мать выкинула с седьмого этажа трехмесячную дочь.