“Шаги известны, мы поддерживаем”. В Белом доме объяснили позицию Байдена относительно членства Украины в НАТО

После встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена у Псаки спросили, каково видение главы Белого дома относительно вступления Украины в НАТО.

“Это не то решение, которое могут принять Соединенные Штаты. Мы продолжаем поддерживать и призывать, чтобы двери НАТО были открыты для тех стран, которые готовы и способны выполнять все обязанности относительно членства и сделать свой вклад в безопасность евроатлантической территории”, – ответила она.

Спикер Белого дома подчеркнула, что летом на саммите НАТО члены Альянса в совместном заявлении подтвердили “право Украины выбирать собственное будущее, свободное от вмешательства в курс внешней политики”.

“Это касается и вопроса стремления Украины вступить в НАТО. Есть шаги, которые Украина должна сделать, и они ей известны. Усилия по улучшению реформы относительно верховенства права, модернизации оборонного сектора, расширения экономического роста. Это те шаги, которые стремящиеся в Альянс страны, как Украина, должны предпринять, чтобы соответствовать стандартам НАТО относительно членства. И мы поддерживаем их усилия в этом направлении”, – объяснила Псаки.

Речниця Білого дому прокоментувала “вступ України в НАТО” після зустрічі президента Зеленського із президентом США Байденом: “Це не те рішення, яке може ухвалити Сполучені Штати.” pic.twitter.com/zvkVQTA1bj

— Голоc Амepики (@chastime) September 1, 2021

Контекст:

Во время визита Зеленского в Вашингтон США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркнул Кулеба.

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