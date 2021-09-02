 

Зеленский об энергетической безопасности Украины: США будут готовы к введению санкций

02.09.2021, 1:44, Новости дня
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“Есть некоторые гарантии, о которых говорил господин президент со мной лично. Он понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины. Но эти гарантии будут еще разрабатываться. […] То, что я слышал сегодня по крайней мере – если будут нарушаться украинские права и если будут подниматься вопросы энергетической безопасности, Соединенные Штаты будут готовы к внедрению санкционной политики”, – сказал он.

Телеканал отмечает, что Зеленский имел в виду ситуацию вокруг строительства газопровода “Северный поток – 2”.

По словам президента Украины, Байдену он сказал “очень открыто, что, несмотря ни на что, Украина будет бороться с этим энергетическим оружием”.

Байден и Зеленский провели встречу в Вашингтоне 1 сентября, она длилась более двух часов. В США Зеленский прибыл 31 августа.

В совместном заявлении США и Украины “Северный поток – 2” назван угрозой для европейской энергетической безопасности.

Контекст:

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку “Северного потока – 2” могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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