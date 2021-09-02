На Донбассе ранен украинский военнослужащий – командование ООС

“Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение”, – говорится в сообщении.

В командовании рассказали, что раненому оказали первую медпомощь и отправили в больницу. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

“Огнем в ответ украинские военные прекратили преступные действия противника”, – подчеркнули в ОТГ “Восток”.

В районе какого населенного пункта было получено ранение – не уточняется.

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В сводке за 1 сентября по состоянию на 17.00 в пресс-центре штаба ООС сообщали, что боевики на тот момент четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня, о пострадавших украинских военных данных не было.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2897988453863865/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали 27 июля 2021 года в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Очередное обострение началось после саммита Крымской платформы и Дня Независимости Украины. 28 августа в зоне проведения ООС пострадали 10 украинских военнослужащих, 29-го – еще двое, 30-го – двое получили ранения, один погиб.

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