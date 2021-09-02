США предоставили Украине $55 млн для борьбы с COVID-19 и обещают еще $12,8 млн

“Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные $12,8 млн связанной с COVID-19 помощи в рамках закона “О плане спасения Америки”, – говорится в документе.

Отмечается, что ранее для борьбы с коронавирусной инфекцией США предоставили Украине $55 млн и передали около 2,2 млн доз вакцин от COVID-19.

Контекст:

Украина 18 июля получила 2 млн доз вакцины против коронавируса от Moderna, препарат предоставило правительство США через глобальную инициативу COVAX. 29 августа, в Украину из США доставили около 190 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.

В Украинском центре здравоохранения 26 августа заявляли, что в Украине самый высокий уровень невакцинированного от COVID-19 населения в Европе.

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