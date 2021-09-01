“Мой единственный”. 26-летняя Свитолина публично призналась 36-летнему Монфису в любви

“Мой единственный, ты заслуживаешь всей любви на свете”, – написала Свитолина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)

Контекст:

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. 3 апреля 2021 года Монфис сделал предложение Свитолиной, а вскоре подарил внедорожник Mercedes.

Их свадьба состоялась 16 июля в Швейцарии. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, а жених – в строгом фиолетовом костюме. После свадьбы Свитолина сменила свою фамилию в социальных сетях, указав фамилию супруга.

—