 

США и Украина осенью заключат новую хартию о партнерстве – Белый дом

01.09.2021, 17:13, Новости дня
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По его словам, на встрече они утвердят новую хартию между странами, в которой будут изложены параметры сотрудничества между государствами для борьбы с вызовами XXI века.

Где состоится встреча, не уточняется.

Кроме того, осенью Украину посетит глава Пентагона Остин Ллойд, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 

Украина также работает над подготовкой визита в страну президента Соединенных Штатов Джо Байдена, дата пока неизвестна. 

Контекст:

В декабре 2008 года была подписана Хартия о стратегическом партнерстве Украины и США. Под документом поставили подпись тогдашний министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и госсекретарь США того времени Кондолиза Райс. Церемония прошла в Госдепартаменте США

В документе, свидетельствующем о намерении США углубить отношения с Украиной, отмечалась важность двусторонних отношений в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена. Кроме того, США обязались поддерживать и усиливать Украину как кандидата на членство в НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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