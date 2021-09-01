 

Tysol – в мире считаются только с сильными — но Польша пока не входит в их число

01.09.2021, 15:50, Новости дня
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Ослабление позиций США и растущая роль Китая, а также возросшая активность РФ становятся предвестниками серьёзных изменений в международной мировой системе, уверен главный редактор портала Tysol Михал Оссовский. В своей статье он рассказывает, что такая перспектива весьма опасна для Польши, которая так и не добилась достойного ей места ни в ЕС, ни на мировой арене.


Reuters

«Всё указывает на то, что нынешний кризис на нашей границе с Белоруссией выступает неким элементом чего-то большего, демонстрируя изменения, происходящие в международной системе в последние годы», — пишет главный редактор портала Tysol Михал Оссовский.

Он обращает внимание на растущую роль Китая, который даже не стремится скрыть своих державных стремлений, падающие после президентских выборов рейтинги США, а также большую активность России. По его мнению, эти три тенденции указывают на то, что в ближайшие годы дело может дойти до переосмысления и преобразования политических мировых систем. Оссовский уверен, что такая перспектива очень опасна для Польши.

В статье главный редактор Tysol объясняет, что РФ уже долгие годы выстраивает свою сверхдержавную позицию, используя природные ресурсы и военное превосходство, которое можно было наблюдать в Грузии и на Украине. В свою очередь, в выходе американцев из Афганистана Москва увидела шанс дестабилизировать страны Прибалтики и Польши. Она решила воспользоваться зависимой от неё в экономическом и политическом плане Белоруссией и спровоцировать пограничный миграционный кризис. Более того, не без содействия Байдена будущее газопровода «Северный поток — 2» было спасено. Этот чрезвычайно опасный не только для Польши, но и для других европейских стран проект однажды бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уже назвал современным пактом Молотова — Риббентропа, напоминает главный редактор.

Оссовский также упрекает польскую оппозицию в некорректных действиях перед лицом миграционного кризиса и в том, что она попыталась использовать его для серьёзных нападок в адрес польского правительства. «К счастью, стремления наших самых верных «европейцев» были остужены, к их, наверное, большому удивлению, самим ЕС, который выступил за необходимость сохранения герметичности границ. В настоящий момент на польское правительство возлагается большая ответственность в плане проведения мудрой и ответственной внешней политики», — подчёркивает он. 

«Не следует забывать старую и проверенную истину о том, что никто не считается со слабым. Только сильная и последовательно преследующая свои национальные интересы Польша имеет шансы стать достойным партнёром и занять соответствующее ей место как в Европе, так и в мире. В этом плане большое значение имеет дальнейшая модернизация и совершенствование армии, что может эффективно отбить у РФ желание предпринимать такие попытки в отношении Польши в будущем, как в случае с Украиной», — поясняет он. 

На европейской арене Польше стоит сделать ставку на развитие экономического сотрудничества с Германией, которое косвенно будет лишь укреплять безопасность польского государства, уверен Оссовский. 

 



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