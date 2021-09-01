 

Глава Пентагона посетит Украину осенью – Зеленский

01.09.2021, 14:30, Новости дня
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“Сегодня [31 августа] были подписаны два важных документа между нашими министерствами, между Остином и министром [обороны Украины] Андреем Тараном”, – отметил Зеленский.

Он добавил, что в этих документах, среди прочего, речь шла об увеличении военной помощи и о сотрудничестве во многих направлениях безопасности.

“Это соглашение будет расписано по деталям, мы ожидаем министра Остина в Киеве с его визитом. Он пообещал мне, что он будет и будут две команды работать осенью этого года. То есть мы не откладываем политически куда-то на следующий год, через год”, – добавил он.

Контекст:

31 августа украинская делегация находилась с рабочим визитом в Пентагоне. Между Украиной и США были подписаны два документа – о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом.

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США лидер Штатов Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона в качестве военной помощи. В пакет помощи входят поставки Украине ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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