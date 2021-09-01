Оливье. Самый простой и быстрый рецепт культового салата

Ингредиенты: три картофелины, 3–4 моркови, 4–5 яиц, 450 г консервированного зеленого горошка, 5–6 соленых огурцов, 350 г ветчины или докторской колбасы, пять побегов зеленого лука, пучок укропа, 250 г майонеза, соль, черный молотый перец.

Фото: depositphotos.com

Картофель и морковь нужно вымыть щеткой и отварить в подсоленной воде до готовности. Яйца отварить отдельно вкрутую. Очистить и нарезать кубиками в 5 мм. Такими же кубиками нарезать ветчину.

Смешать все ингредиенты. Добавить мелко нарезанные зеленый лук и укроп. Приправить черным перцем, заправить майонезом и поставить в холодильник.

Фото: depositphotos.com

Нарезать кубиками соленые огурцы и сложить их в отдельный контейнер. Слить жидкость с горошка, пересыпать его в отдельный контейнер.

Перед подачей на стол добавить в салат соленые огурцы и зеленый горошек. Еще раз перемешать, попробовать, добавить по вкусу соль и черный перец.

Контекст:

Другие варианты рецепта салата “Оливье” можно посмотреть здесь, а узнать историю этого блюда – здесь.

—