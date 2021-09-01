Крымского татарина Февзиева удерживают в СИЗО Семфирополя в нечеловеческих условиях – омбудсмен

Февзиев находится в камере площадью 11 м2 вместе с еще семью людьми при наличии всего шести спальных мест. Среди удерживаемых – человек с психическими расстройствами, отмечает Денисова.

“Крымская солидарность” 31 августа сообщала, что Февзиев не спал двое суток, потому что с ним содержится заключенный с “белой горячкой”, которого приходится привязывать, чтобы он не кричал и не избивал сокамерников

Из-за отсутствия надлежащей системы вентиляции, в помещении постоянная влажность и плесень на стенах.

Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить украинца надлежащими условиями содержания в соответствии с международными стандартами.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/382867449861200

Контекст:

41-летней Раиф Февзиев – крымский имам (религиозный деятель), окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец. Он занимался активизмом, систематически посещал политически мотивированные судебные заседания, поддерживал семьи политзаключенных.

17 августа у него и ряда других крымчан проводили обыски российские силовики. Крымчанам вменяют причастность к организации “Хизб ут-Тахрир”, которая запрещена в России.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар.

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