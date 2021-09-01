Украинские банки за полгода выдали ипотечных кредитов на сумму более 3,6 млрд грн

“Это почти столько же, сколько было выдано под ипотеку за весь прошлый год (3,8 млрд грн), и на 860 млн грн больше, чем в доковидном 2019-м. 90% заключаемых договоров касаются покупки жилья на вторичном рынке”, – отметили в сообщении.

Средняя эффективная ставка по ипотечным кредитам на первичном рынке – 17,3%, на вторичном – 13,2%. 16 украинских банков работают также по программе “Доступная ипотека 7%”, где действует льготная ставка в 7%. В рамках программы за полгода было выдано 648 кредитов на 550,3 млн грн.

“Большинство льготных ипотечных заявок поступило от семей со средним доходом в районе 35 тыс. грн. Всего поступило 987 заявок, из них 35 (3,5%) были отклонены”, – уточнили эксперты.

Льготные кредиты в основном выдали: “Кредобанк” (135 млн грн), “Укргазбанк” (118 млн), “Сбербанк” (111 млн), “Глобус” (96 млн), “ПриватБанк” (81 млн). Две трети заявок пришлось на Киев и Киевскую область.

Контекст:

Правительство Украины в январе 2021 года утвердило постановление о программе “Доступная ипотека 7%”, которая предусматривает удешевление стоимости ипотечных кредитов. Запуск программы состоялся 1 марта.

На сегодняшний день в программе принимают участие 14 банков, сообщил Фонд развития предпринимательства, который ее реализует.

Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем дохода получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отметило Министерство финансов. .

В Офисе президента Украины объяснили, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.

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