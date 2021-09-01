Международный паралимпийский комитет оставил в силе результаты соревнований по толканию ядра, победу в которых одержал украинец

Апелляции трех спортсменов из Австралии, Эквадора и Малайзии, которые участвовали в финале соревнований по толканию ядра класса F20, были отклонены.

“Решение основано на правиле 5.5 Всемирной федерации паралимпийской легкой атлетики: “Отказ явиться в переговорную”, в котором говорится, что в случае отсутствия спортсменов в переговорной в соответствующее время, опубликованное в расписании, они будут отображены в результатах как DNS (неявка)”, – сказано в заявлении.

Как пояснили в комитете, в соответствии с этим правилом спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях, в то время как рефери изучал доказательства того, почему спортсмены опоздали в комнату ожидания. Рассмотрев эти доказательства, судья определил, что у них не было на это уважительной причины.

Апелляционное жюри поддержало решение рефери и подтвердило результаты этих спортсменов как DNS.

Толкателя ядра из Малайзии Мухаммада Зияда Золкефли лишили золотой медали после выступления на Паралимпийских играх из-за протеста представителей Украины. После окончания соревнований и объявления результатов итоговый протокол был изменен. Результаты малайзийского спортсмена аннулировали, поскольку Золкефли опоздал в коллрум (комната ожидания соревнований) до старта соревнований. В итоге золотую медаль по толканию ядра класса F20 получил украинец Максим Коваль.

После этого малайзийцы начали атаковать страницы украинских СМИ в соцсетях. В частности, они писали “Коваль украл золото”, “Позор Паралимпиаде” и “Позор Украине”.

Контекст:

Сборная Малайзии находится на 50-м месте в общем медальном зачете, свидетельствуют данные на официальном сайте соревнований. К 1 сентября спортсмены этой страны завоевали три медали – одну золотую и две серебряные.

Украина завоевала 74 медали (16 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые) и остается на четвертой позиции медального зачета.

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

—