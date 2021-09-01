Путин анонсировал создание 256 тыс. новых мест в яслях

До конца 2023 года в РФ создадут 256 тыс. новых мест в яслях, сообщил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане.

«К концу 2023 года в РФ должно быть в общей сложности введено не менее 256 тыс. новых мест в яслях. На эти цели за последние четыре года из федерального бюджета было выделено более 150 млрд рублей», – цитирует президента ТАСС.

Глава государства отметил, что власти намерены и дальше развивать социальную, образовательную инфраструктуру во всех регионах.

Ранее в среду президент заявил, что власти РФ намерены распределять в регионы большую часть новых бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях.