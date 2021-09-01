 

В Крыму установлен рекорд по числу отдохнувших за сезон туристов

01.09.2021, 12:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗа восемь месяцев 2021 года в Крыму отдохнули 7,2 млн туристов, сообщил глава региона Сергей Аксенов со ссылкой на региональное министерство курортов и туризма.

«По данным министерства курортов и туризма республики, за восемь месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019 на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов», – сообщил Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Большая часть отдыхающих приехали на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, третья часть – на самолетах. Реже всего для поездки в Крым использовали железнодорожный транспорт.

«Несмотря на рекордные показатели высокого курортного сезона, особенно в летние месяцы, отели и санатории отработали без серьезных нарушений, не допустив вспышек новой коронавирусной инфекции, соблюдая требования Роспотребнадзора», – заметил Аксенов.



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