В Крыму установлен рекорд по числу отдохнувших за сезон туристов

За восемь месяцев 2021 года в Крыму отдохнули 7,2 млн туристов, сообщил глава региона Сергей Аксенов со ссылкой на региональное министерство курортов и туризма.

«По данным министерства курортов и туризма республики, за восемь месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019 на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов», – сообщил Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Большая часть отдыхающих приехали на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, третья часть – на самолетах. Реже всего для поездки в Крым использовали железнодорожный транспорт.

«Несмотря на рекордные показатели высокого курортного сезона, особенно в летние месяцы, отели и санатории отработали без серьезных нарушений, не допустив вспышек новой коронавирусной инфекции, соблюдая требования Роспотребнадзора», – заметил Аксенов.