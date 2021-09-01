Morgenshtern: Я весил 97 кг, сейчас – 72. Все почему-то думают, что я худел на наркоте

“Ты весил килограммов 100, да?” – уточнил Гордон. “97 кг – мой максимум. Сейчас – 72”, – пояснил Morgenshtern

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На вопрос, похудел ли он благодаря наркотикам, рэпер ответил отрицательно.

“Нет, нет. Опять же – все почему-то думают, что я на наркоте худел. Я пробовал худеть на наркоте, скажу вам, но не получается. Ты, наоборот, пытаешься компенсировать свое грустное настроение и начинаешь опять жрать. Я похудел даже без спорта, я просто начал питаться правильно. Считать калории и понимать, что можно есть, что нет – все”, – рассказал артист.

Он пояснил, что понимает под правильным питанием: ест углеводы только с утра и только с низким гликемическим индексом, например перловку или гречку, пьет много воды. По его словам, в процессе похудения он придерживался максимум 1800 калорий в день.

“Сейчас мне пох…й, я настолько счастлив, что готов снова стать жирным, мне п…ебать, как я буду выглядеть. Вон, смотрите, какой я прыщавый, даже не замазался – п…хуй мне, на харизме вывезу. Тем более, такая футболочка!” – отметил певец.

В начале интервью Morgenshtern надел футболку из магазина мерча Гордона – с изображением бывшего президента США Барака Обамы и журналиста. Это отсылка к известному мему, который прозвучал в интервью Гордона с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским.

Полное видеоинтервью Morgenshtern Гордону смотрите на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube





Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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