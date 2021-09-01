 

СМИ сообщили, что в расписании Байдена не предусмотрена пресс-конференция с Зеленским

01.09.2021, 10:54, Новости дня
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Байден в ходе встречи подтвердит “непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”, сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ в Украине, отметило агентство.

Эту же информацию распространил ряд российских СМИ, в том числе РБК, “Лента.ру”, “Коммерсантъ”, а также MK.ru. 

Среди украинских СМИ новость о том, что по итогам встречи Байдена и Зеленского не будет совместной пресс-конференции, опубликовали nv.ua и “РБК Украина” со ссылкой на базу данных factba.se. Этот сайт создали в январе 2017 года для хранения архивов записей бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.  

Байден и Зеленский встретятся в Овальном кабинете Белого дома в 14.00 по вашингтонскому времени (21.00 по Киеву). После встречи с Зеленским Байден отправится на еженедельный экономический брифинг вместе с вице-президентом, следует из расписания на factba.se.

Белый дом и Офис президента Украины на момент публикации этого материала не сообщали о пресс-конференции двух президентов.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.

В рамках визита Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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