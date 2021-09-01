 

30-летняя Санина рассказала, почему никогда не набирала лишний вес

01.09.2021, 10:54, Новости дня
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“Мне повезло от природы, не буду врать. Я сильно не поправляюсь. Все это в рамках 55 кг. Больше не было. Если понимаю, что нужно откорректировать, то просто отказываюсь от сахара Даже читаю этикетки”, – рассказала певица.

Санина подчеркнула, что после концертов ее одежду можно выжимать. 

“Мои концерты – там такой фитнес”, – призналась она.

ВИДЕОВидео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube
Контекст:

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают шестилетнего сына.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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