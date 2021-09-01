 

“Слизь, сильно напоминающая эякулят”. Dantes в постели испытал на себе косметическое средство

01.09.2021, 10:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На снимках музыкант запечатлен в белом халате, с полотенцем на голове и косметической маской на лице.

“Решил почувствовать себя настоящей кисой и сделал день в стиле дольче вита. Все было прекрасно: приятная ванна с эфирными маслами и видом почти на озеро Комо, потом волосы помыл шампунем и даже бальзамом! Теперь это не волосы, а шелк какой-то”, – написал он.

Dantes добавил, что у него был “настоящий итальянский бранч” с фруктами и дорогим шоколадом, а также коктейлем с вермутом. При этом он расположился на одеяле с гусиным пером – по словам музыканта, таким уютным, что невозможно было понять, это облако, поцелуй Моники Белуччи или все-таки одеяло.

“Но! Тут я решил пойти до конца и сделать маску. Дабы поры на моей роскошной коже, которой завидуют даже аллигаторы, наполнились влагой. Женщины! Мужчины! Вы что? Это ж как нужно верить в силу куска бумаги, опущенного в какую-то слизь (простите, но сильно напоминающую эякулят), чтобы вот это вот на лицо положить?! Мне было жутко неприятно”, – заметил Dantes.

По мнению музыканта, люди, использующие подобные маски, смелые и экстремальные.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Контекст:

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”.

После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Артист женат на украинской певице Dorofeeva (Надя Дорофеева), экс-солистке группы “Время и Стекло”. Пара зарегистрировала брак в 2015 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.03 / Мнения: МАГАТЭ нанесло Литве удар в спину

27.01 / Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы

10.02 / В Еврокомиссии назвали условия получения Украиной второго транша от ЕС

22.08 / “Силой прорываться не буду”. Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту “Борисполь”

30.01 / В Украине за сутки подтвердили почти 4,7 тыс. случаев COVID-19

11.02 / Минздрав Израиля: Полностью вакцинированы около четверти населения страны

19.07 / Министр торговли США госпитализирован

07.05 / В Чехии уволили чиновника после заявления о «Спутнике V»

10.08 / “Нихера не лучше раньше было”. Блогер с увеличенными скулами Покрещук впервые показала, как выглядела до операции

04.09 / Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика