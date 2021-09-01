“Не имитируйте обучение, будьте открытыми для нового”. Зеленский поздравил украинцев с Днем знаний

“Многие люди еще не совсем чувствуют, какие кардинальные изменения в глобальном мире возможны уже в ближайшие десятилетия. Новые технологии, экономические процессы, социальные отношения – все развивается очень стремительно и создает ранее невиданные вызовы для государств, бизнеса и успеха каждого человека. Чтобы адаптироваться к такой трансформации, надо не просто получить определенные знания и компетенции, а сделать совершенным собственное умение учиться и всегда искать новые знания, не останавливаться”, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, государство выполняет свою часть обязательств, обновляя школы. Президент также отметил, что заработала программа “Здоровая Украина”, значительная часть которой посвящена школьникам и студентам.

“Но ключевое – это мотивация. Ее невозможно обеспечить решением любого должностного лица или реализацией любой реформы. Мотивация учить и учиться – это всегда самая большая инвестиция в профессионализм человека. Поэтому именно этого и хочется пожелать сегодня каждому. Не имитируйте обучение, будьте открытыми для нового и ищите для себя тем больше образования, чем больше успеха хотите достичь в жизни”, – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2893434000906957

Контекст:

В 2021 году в первые классы украинских школ пошли 400 тыс. детей, в вузы поступили 130 тыс. человек. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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