Путин в рамках марафона общества «Знание» призвал не забывать о причинах борьбы за Ленинград

Мы не должны позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград – тогда вас бы не было, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание».

Путин отметил, что победа советского народа против нацизма – «это одно из очень ярких, значимых событий всего XX века, если бы этой победы не состоялось, то мир был бы совершенно другим, и судьба русского и других народов была бы абсолютно другой», нежели судьба западно-европейских народов, порабощенных нацистской Германией, передает ТАСС.

«Те народы они воспринимали более или менее как свои генетически и рассчитывали, что с ними можно сосуществовать. А с русским народом – нет, русский народ подлежал ликвидации, уничтожению. Мы никогда не должны забывать об этом, и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем было бороться за Ленинград, можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом», – сообщил Путин.

Ранее в ходе общения со школьниками Путин заявил, что население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке.

Также Путин поздравил учащихся с новым учебным годом.