 

“Распутство”, “Какая сочная”, “Притон”. Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт

01.09.2021, 10:00, Новости дня
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“Недавно был один из лучших концертов в этому году. Было так хорошо! До мурашек. Особое спасибо за песню Sama. Хором – попали в самое сердечко. Обожаю ваши аплодисменты, просто one love! Отдельная благодарность моей команде, всем кто был на сцене и за кадром. Люблю вас!” – написала она.

Maruv предстала в черных латексных микрострингах и зеленом корсете. Она в окружении балета широко расставляла ноги, делая ритмичные движения ягодицами. В одном из роликов певица показала, как оседлала зрительницу и сымитировала верхом на ней половой акт.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Пипец”, – отреагировала подписчица anjelutsa.

“Притон”, – заявил alex_gavr1988.

“Дом терпимости”, – написала oksanaiurevnamifaeva.

“Хороша, чертовка”, – отметил senik.dima.

“Какая ты сочная”, – написала samo_sobitie.

“Распутство”, – заявил prostoandrey1993.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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