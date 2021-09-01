Глава Пентагона заявил, что США продолжат поддержку Украины на фоне агрессии РФ

“Наша поддержка суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины непоколебима. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и прекратить конфликт на востоке Украины. И мы продолжим стоять с вами перед лицом этой российской агрессии”, – заявил Остин.

В Пентагоне подчеркнули, что США продожают укреплять стратегическое оборонное партнерство с Украиной. С этой целью Остин и министр обороны Украины Андрей Таран 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.

Документ продвигает общие приоритеты, обеспечивая развитие двустороннего сотрудничества в области безопасности, которое должно помочь Украине противостоять российской агрессии, заявили в минобороны США.

В релизе также отметили, что с начала агрессии РФ Соединенные Штаты предоставили Украине помощь на сумму более $2,5 млрд долларов.

Зеленский и Остин в ходе встречи также обсудили сотрудничество в Черноморском регионе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Очередное обострение началось после саммита Крымской платформы и Дня Независимости Украины. 28 августа в зоне проведения ООС пострадали 10 украинских военнослужащих, 29-го – еще двое, 30-го – двое получили ранения, один погиб.

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с президентом США Джо Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.

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