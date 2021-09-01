Jerry Heil благодаря поклонникам победила в международном конкурсе для музыкантов

https://www.facebook.com/djooky/videos/543968560052589/

О своей победе артистка сообщила 30 августа а в Instagram, разместив фрагмент видео, на котором запечатлено объявление победителя.

“Мы это сделали. Я победила. Вы хотя бы понимаете, что сделали для меня?” – обратилась к поклонникам певицами. Ранее она просила фолловеров голосовать за нее на сайте конкурса.

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Контекст:

Djooky Music Awards был основан в 2020 году. Участники регистрируются на платформе и выкладывают песни, за которые голосуют пользователи. За время существования конкурса в нем приняли участие более 13 тыс. музыкантов из 125 стран.

Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе.

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