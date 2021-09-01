 

Jerry Heil благодаря поклонникам победила в международном конкурсе для музыкантов

01.09.2021, 10:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

https://www.facebook.com/djooky/videos/543968560052589/

О своей победе артистка сообщила 30 августа а в Instagram, разместив фрагмент видео, на котором запечатлено объявление победителя.

“Мы это сделали. Я победила. Вы хотя бы понимаете, что сделали для меня?” – обратилась к поклонникам певицами. Ранее она просила фолловеров голосовать за нее на сайте конкурса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от * & * : * * (@thejerryheil)

Контекст:

Djooky Music Awards был основан в 2020 году. Участники регистрируются на платформе и выкладывают песни, за которые голосуют пользователи. За время существования конкурса в нем приняли участие более 13 тыс. музыкантов из 125 стран.

Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / “Радость и грусть переполняют сердце”. Подкопаева с мужем побывала на своей родине в Донецкой области

01.03 / Стартовавший с Байконура спутник «Арктика-М» вывели на орбиту

11.10 / Трасса М-10 перекрыта из-за рухнувшего надземного перехода

30.07 / Путин поддержал просьбу Кобзева о выделении Приангарью 10 млрд рублей помощи

17.01 / Степанов заверил, что Украина получит 910 тыс. доз вакцины от коронавируса в течение месяца – Радуцкий

03.08 / Трамп подверг критике координатора рабочей группы по коронавирусу

05.12 / Полиция установила личность мужчины, который на фоне символики “Правого сектора” озвучивал угрозы в адрес украинцев в Закарпатье

24.07 / В Кривом Роге ночью горел дом престарелых – ГСЧС

21.11 / Шойгу встретился с Пашиняном

24.06 / СБУ обыскивает офис ОПЗЖ, кабинеты соратников Медведчука и дом его тещи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика