 

Литва отказала Белоруссии в помощи по делу о геноциде в годы войны

01.09.2021, 9:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГенеральная прокуратура Литвы отказала в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

«Таким образом, Генеральная прокуратура Литовской Республики, уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия», – сообщается на сайте надзорного ведомства республики.

Уточняется, в поручении литовской стороне Белоруссия объяснила, что «следствие направлено на установление фактов совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе ВОВ и послевоенный период на территории БССР действий по уничтожению советских граждан, в том числе белорусов и представителей других национальностей».

В поручении было сказано, что с 1941 по 1944 год «в целенаправленном истреблении с особой жестокостью населения БССР» участвовали добровольцы литовских коллаборационистских формирований под руководством службы германского рейха.

Так, Белоруссия обратилась с просьбой допросить проживающих в Литве уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца «Минского мясника» (проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей) Валдаса Адамкуса, бывшего президента Литвы.

Однако, как отмечается, Генпрокуратура Литвы, «игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст. 19 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года», сообщила об отказе принять поручение к исполнению. Причиной литовская стана указала возможное нанесение вреда их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан.

Напомним, генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / В Великобритании закрывается легендарная сеть универмагов Debenhams

15.07 / В США полицейский застрелил мужчину после конфликта из-за маски

24.08 / Белорусский МИД вручил послу Литвы ноту протеста в связи с инцидентом на границе

23.06 / Священник в Греции облил кислотой семерых митрополитов

23.11 / Контр-адмирал ВМС США прибыл с необъявленным визитом на Тайвань

31.12 / Сербия сотрудничает с Киевом по делу о контрабанде более 2 тыс. артефактов – МИД Украины

07.07 / НОК Украины утвердил состав сборной для участия в Олимпиаде–2020

12.07 / СК начал проверку по факту открытия аварийной двери самолета в Шереметьево

29.09 / «Травма» от первой волны пандемии помогла итальяцам совладать со второй

05.06 / Лукашенко поручил заняться законом «О чрезвычайном положении»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика