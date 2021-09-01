 

Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

01.09.2021, 9:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости страны, подчеркнув, что Москва придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства, информирует пресс-служба Кремля.

«Ваша страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в региональных и международных делах», – отметил в поздравлении глава российского государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что РФ придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также наращиванию плодотворного сотрудничества на всех направлениях. «Это в полной мере отвечает интересам дружественных народов РФ и Узбекистана, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии», – подчеркнул президент России.

Узбекистан 1 сентября 2021 года отмечает 30-ю годовщину независимости страны.

Днем ранее Путин поздравил киргизского лидера Садыра Жапарова с Днем независимости страны.



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