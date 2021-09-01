Болтон – уход США из Афганистана — это трагедия, и РФ с Китаем не преминут ею воспользоваться

Трагический уход США из Афганистана будет иметь серьёзные и далеко идущие последствия, поскольку Россия, Китай и Иран уже пытаются извлечь выгоду из этого шага Вашингтона, пишет для The Wall Street Journal бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По его мнению, Китай и РФ будут активно продвигать свои региональные интересы, в то время как доверие союзников к США оказалось сильно подорвано.



Reuters

Уход США из Афганистана окончился трагедией — и эта трагедия будет иметь серьёзные стратегические последствия. Одно из главных ошибочных суждений, лежащих в основе мантры «покончить с бесконечными войнами», — это мысль о том, что вывод войск сказался только на самом Афганистане. «Напротив, уход из этой страны представляет собой крупную и глубоко прискорбную стратегическую переориентацию США. Китай и РФ — наши основные глобальные противники — уже стремятся извлечь выгоду из этого шага», — пишет в своей статье для The Wall Street Journal бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Эти державы — и не только они — оценивают решение об уходе Афганистана не только с точки зрения последствий для глобальной борьбы с терроризмом, но и в том плане, что подобное развитие событий говорит о целях, возможностях и целеустремлённости США в целом.

В ближайшем времени Китай наверняка отреагирует на события в Афганистане и попытается увеличить своё и без того серьёзное влияние в Пакистане; РФ предпримет те же самые шаги в Центральной Азии. При этом и Пекин, и Москва в связке с Ираном будут активнее продвигать свои интересы на Ближнем Востоке. «Мало что указывает на то, что Белый дом готов ответить на эти угрозы», — полагает Болтон.

В долгосрочной перспективе Пекин и Москва, следуя принципу разделения труда, будут угрожать Америке и её союзникам на трёх различных театрах: Китай будет вести экспансию по дуге на своей периферии — от Японии и Юго-Восточной Азии до Индии и Пакистана; РФ — в Восточной и Центральной Европе; российско-ирано-китайская Антанта же займётся Ближним Востоком. Следовательно, при планировании США должны учитывать многие угрозы на этих и других театрах.

Всё это говорит лишь о том, что возможности США для защиты их обширных интересов находятся на грани, особенно если вспомнить о том, какие беспрецедентные деньги президент Джо Байден собирается потратить внутри страны. В этом контексте важнейшая задача Вашингтона состоит в том, чтобы обеспечить значительное увеличение оборонных бюджетов во всех сферах — от борьбы с терроризмом до кибервойны. «Одной дипломатией здесь не обойтись», — подчёркивает экс-советник по нацбезопасности.

Хотя Байден и заявил, что США уходят из Афганистана, чтобы сконцентрироваться на Китае, Си Цзиньпина это утверждение вряд ли впечатлит. Вместе с тем у Пекина открылось окно возможностей: теперь он может укреплять свои позиции в Афганистане и Пакистане, мешать распространению исламского терроризма на китайскую территорию, а также активизировать усилия по установлению гегемонии на своей периферии — на Тайване, в Южно-Китайском море и Индии.

Все эти инициативы подкрепляют ту экзистенциальную угрозу, которую Пекин представляет для Запада, притом что здесь речь идёт уже далеко не только об афганском фиаско. Между тем Вашингтон погряз в тактических импровизациях, призванных дать ответ различным хитроумным шагам Китая.

«Афганистан склоняет нас к тому, чтобы мы срочно упорядочили наше глубокое концептуальное и стратегическое мышление; в таком случае мы сможем моментально занять несколько важных высот в политическом плане. Например, чтобы избавиться от двусмысленности в наших обязательствах по обороне Тайваня, нам следует разместить там военный контингент. В более широком смысле нам необходимо увеличить бюджеты для укрепления нашего военно-морского присутствия в Восточно- и Южно-Китайском морях, создав сдерживание и дав отпор территориальным претензиям Китая», — предлагает Болтон.

В то же время президента РФ Владимира Путина наверняка воодушевил вид «слабого» президента США на двустороннем саммите в июне. Капитуляция Байдена по «Северному потоку — 2» и Афганистану наверняка вызвала у Путина широкую улыбку. В этом контексте он будет агрессивно действовать в Центральной Азии, чтобы остановить наступление исламского терроризма, однако в долгосрочной перспективе его куда больше интересует Европа.

Что же касается последней, то решение Байдена не предупреждать союзников по НАТО об уходе из Афганистана подорвало и без того слабое доверие. Это неизбежно приведёт к призывам к усилению «европейского» военно-политического потенциала, однако в этом отношении ЕС вряд ли серьёзно поменяется: этот союз никогда не сможет стать глобальным геостратегическим игроком, поскольку он обычно больше говорит, чем делает.

«К сожалению, для тех, кто считает, что вывод войск из Афганистана — это единичный прецедент с ограниченными последствиями, мир устроен куда сложнее. Результаты этого решения крайне негативны, и Китай и РФ уже делают всё, чтобы они стали хуже. Хуже для нас», — подытоживает Болтон.