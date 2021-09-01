 

В Крыму оштрафовали напавшую на полицейских голую туристку

01.09.2021, 5:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Крыму оштрафовали двух туристов, одна из которых обнаженной напала на улице на наряд полиции, информирует пресс-служба МВД Крыма.

В ведомстве сообщили, что сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Во время составления протокола он оскорблял полицейских, а затем попытался скрыться, его задержали, передает РИА «Новости».

«В это время к наряду полиции подбежала обнаженная женщина – как оказалось, бывшая супруга водителя. По внешнему виду она также находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении представителей закона, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала. Сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей – бывших супругов, жителей города Москвы 1977 и 1976 года рождения – в отдел полиции для разбирательства», – сообщили в пресс-службе.

На задержанных составили административные протоколы за неповиновение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство, они признали свою вину, объяснив поведение алкогольным опьянением.

Ранее местная жительница в Ивановской области по велению голосов атаковала священнослужителя в Свято-Никольском храме города Тейково.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / Надвигающаяся на Москву снежная буря закончится только на следующей неделе

24.05 / Эколог: Уже в ближайшем будущем мы как государство можем остаться без пресной питьевой воды

17.04 / США собрались продолжить военные поставки Украине

09.08 / В Киеве коронавирус выявили у девятимесячного мальчика

25.06 / Глава отделения «Голоса» оказалась связана с офшором из «панамского досье»

26.01 / Сосед погибшего комика раскрыл подробности трагедии

28.06 / Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ипотечные ставки

18.10 / Байден винит Трампа за усиление Москвы, но и он руку к этому тоже приложил

17.07 / Гибридный Mitsubishi Eclipse Cross 2022 года выходит на рынок

27.03 / “Россия является стороной конфликта, а не посредником”. 47 стран ООН выразили поддержку суверенитета Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика