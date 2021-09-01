В Крыму оштрафовали напавшую на полицейских голую туристку

В Крыму оштрафовали двух туристов, одна из которых обнаженной напала на улице на наряд полиции, информирует пресс-служба МВД Крыма.

В ведомстве сообщили, что сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Во время составления протокола он оскорблял полицейских, а затем попытался скрыться, его задержали, передает РИА «Новости».

«В это время к наряду полиции подбежала обнаженная женщина – как оказалось, бывшая супруга водителя. По внешнему виду она также находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении представителей закона, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала. Сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей – бывших супругов, жителей города Москвы 1977 и 1976 года рождения – в отдел полиции для разбирательства», – сообщили в пресс-службе.

На задержанных составили административные протоколы за неповиновение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство, они признали свою вину, объяснив поведение алкогольным опьянением.

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