Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России

Соглашение нацелено на расширение сотрудничества в противостоянии «агрессии» России, проведении военных реформ на Украине, обеспечении «безопасности в Черном море», кибербезопасности и обмене разведданными, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Остина, «рамочное соглашение» позволит «расширить сотрудничество и продвинуть общие приоритеты», в число которых входит «противостояние российской агрессии», а также «осуществление оборонных реформ и реформ в сфере оборонной промышленности, поддерживающих стремление Украины к членству в НАТО, углубление сотрудничества в таких сферах, как безопасность в Черном море, кибербезопасность и обмен разведданными», передает ТАСС.

Кроме того, как отметил Остин, еще один документ, который подписывается в Вашингтоне – это соглашение «в сфере научных исследований и разработок, испытаний и оценки», которое создаст условия для двустороннего технологического военного сотрудничества, в том числе за счет привлечения частного сектора.

«Наша поддержка суверенитета Украину, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений является непоколебимой», – сообщил Остин. «США и наши союзники привержены поддержке права Украины определять свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Вы можете рассчитывать на нашу продолжающуюся поддержку перед лицом российской агрессии, направленную на то, чтобы помочь Украине реализовать ее евроатлантические устремления», – добавил глава Пентагона.

В свою очередь Зеленский назвал новые соглашения «еще одним очень важным шагом на пути к укреплению» сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. «Это правда, что помощь США, военная помощь [США Украине] становится все серьезнее», – добавил президент Украины. Он также выразил Остину соболезнования в связи с гибелью 13 американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле 26 августа.

Накануне Зеленский приехал на встречу с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.