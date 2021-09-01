США захотели укрепить «стратегическое партнерство» с Узбекистаном

Вашингтон рассчитывает, что отношения стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Узбекистаном станут более прочными, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Госсекретарь США поздравил республику с 30-летием независимости. «Соединенные Штаты надеются на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном и на достижение наших общих целей, включая укрепление стабильности и безопасности в регионе», – приводит слова госсекретаря США ТАСС.

«Соединенные Штаты очень ценят то внимание, которое Узбекистан уделяет вопросам региональных связей, в особенности в рамках поддержки процветания и [экономического] роста в Центральной и Южной Азии», – отметил Блинкен. Вашингтон «поддерживает продолжение Узбекистаном смелых реформ», добавил он.

Госсекретарь напомнил, что США передали республике 3 млн доз вакцины от нового коронавируса в рамках международной программы COVAX. Соединенные Штаты «продолжат поддерживать Узбекистан» в борьбе с пандемией, заверил он.

В конце августа министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. РФ предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.

Напомним, по сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.