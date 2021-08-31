На Украине решили обсудить с США остановку «Северного потока – 2»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил мнение, что строительство газопровода «Северный поток – 2» все еще можно остановить.

«Даже несмотря на то, что он (проект «Северный поток – 2») может быть, я не знаю, на 99% завершен, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить… И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG», –заявил Витренко Reuters, передает РИА «Новости».

Ранее глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко говорил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон для встречм с президентом США Джо Байденом. На встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.

В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.