 

В Египте нашли останки четырехлапого кита, жившего около 43 млн лет назад. Его череп напоминает голову Анубиса

31.08.2021, 23:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Окаменелость нашли в породах среднего эоцена в Фаюмском оазисе в Западной пустыне Египта (район Сахары, расположенный к западу от реки Нил). 

Новый вид кита назвали Phiomicetus Anubis, в честь древнеегипетского бога мертвых Анубиса. Череп животного напоминает голову бога, в честь которого его назвали, сообщила BBC.

Предки современных китов произошли от наземных оленеподобных млекопитающих, которые жили на суше в течение 10 млн лет назад. Ученые считают, что киты умели ходить по суше и плавать.

Четырехлапый кит длиной три метра весил 600 кг. У него были сильные челюсти, которыми он мог ловить добычу, например, крокодилов и мелких млекопитающих, уточняется в статье Live Science. Это был бог смерти для большинства животных, живших рядом с ним, сказал ведущий автор исследования Абдулла Гохар, аспирант палеонтологии позвоночных в университете Мансура в Египте.

Палеонтологи обнаружили окаменелости кита в 2008 году.

Контекст:

Phiomicetus Anubis считается самым ранним видом полуводных китов, обнаруженных в Африке, сообщила ВВС. Считается, что первые киты появились в Южной Азии около 50 млн лет назад. В 2011 году группа палеонтологов в Перу обнаружила окаменелость четырехлапого кита возрастом 43 млн лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.05 / “Чтобы она приобрела ароматную корочку, ее нужно глазировать”. Макаревич рассказал, как приготовить свиную рульку

27.04 / На Донбассе подорвался военный автомобиль. Один военнослужащий погиб, трое ранены – штаб ООС

03.07 / Маршрут “Ласточки” на Черноморском побережье продлили из-за наплыва туристов

19.08 / Подробности истории с «ожившей» в морге россиянкой

27.08 / Huawei прекращает выпуск флагманского смартфона Mate 50

28.05 / В Минкульте сообщили, где и когда можно будет увидеть Конституцию Пилипа Орлика

01.04 / Euronews – эксперты уверены в необходимости российской вакцины от COVID-19 для животных

24.09 / Пашаев намерен баллотироваться в Госдуму

25.01 / Контрразведка СБУ задержала разведчика “ЛНР”

19.07 / НИЦ Гамалеи подчеркнул необходимость закрепить успехи в борьбе с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика