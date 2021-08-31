 

Евросоюз может отменить визы чиновникам Беларуси из-за наплыва мигрантов из страны – журналист

31.08.2021, 23:16, Новости дня
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“Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС может приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с режимом в Беларуси, если пограничные вопросы продолжатся”, – написал он.

the EU home affairs commissioner Ylva Johansson says that the EU can suspend the EU visa code arrangement for people tied to #Belarus regime if the border issues continue

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 31, 2021

Контекст:

С проблемой нелегальной миграции из Беларуси столкнулись страны Балтии и Польша.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили и в Латвии.

6 августа премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси “использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены”.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы и Польши. Строительство стены на границе с Беларусью допустил также президент Латвии Эгилс Левитс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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